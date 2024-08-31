Шоликъ (Яременкова) Стефанида Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1861
Рождение ребёнка
Около 19.11.1862
Отец ребёнка: Шоликъ Данiiл Максимовъ
Головеньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.11.1869
Дочь: Шоликъ Екатерина Данiiлова
Отец ребёнка: Шоликъ Данiiл Максимовъ
Рождение ребёнка
09.10.1873
Отец ребёнка: Шоликъ Данiiл Максимовъ
Смерть
Неизвестно