Шоликъ (Яременкова) Стефанида Яковлева Около 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоликъ (Яременкова) Стефанида Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1815 и 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.05.1861

Муж: Шоликъ Данiiл Максимовъ

Рождение ребёнка
Около 19.11.1862

Сын: Шоликъ Роман Данiiлов

Отец ребёнка: Шоликъ Данiiл Максимовъ

Головеньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.11.1869

Дочь: Шоликъ Екатерина Данiiлова

Отец ребёнка: Шоликъ Данiiл Максимовъ

Рождение ребёнка
09.10.1873

Сын: Шоликъ Iаковъ Данiiлов

Отец ребёнка: Шоликъ Данiiл Максимовъ

Смерть
Неизвестно

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