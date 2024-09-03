Шоликъ Роман Данiiлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 19.11.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.11.1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гетта (Шолик) Анна Романовна
Мать ребёнка: Шолик Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шолик Мария Романовна
Мать ребёнка: Шолик Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шолик Акулина
Бракосочетание
13.01.1882
Рождение ребёнка
15.10.1883
Дочь: Шоликъ Параскева Романова
Мать ребёнка: Шоликъ (Прощенкова) Анастасiя Емелiанова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Шоликъ (Прощенкова) Анастасiя Емелiанова
Рождение ребёнка
19.02.1889
Дочь: Шоликъ Ефросинiя Романова
Мать ребёнка: Шоликъ (Прощенкова) Анастасiя Емелiанова
Рождение ребёнка
05.10.1891
Сын: Шоликъ Петр Романовъ
Мать ребёнка: Шоликъ (Прощенкова) Анастасiя Емелiанова
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шолик Андрей Романов
Мать ребёнка: Шолик Акулина
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Шолик Акулина
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Шолик Акулина
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Шолик Фёкла Романова
Мать ребёнка: Шолик Акулина
Смерть
Неизвестно