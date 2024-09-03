Шоликъ Роман Данiiлов Около 19.11.1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоликъ Роман Данiiлов

Место рождения

Головеньки, Чернігівська область

Дата рождения

Около 19.11.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.11.1862

Отец: Шоликъ Данiiл Максимовъ

Мать: Шоликъ (Яременкова) Стефанида Яковлева

Головеньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гетта (Шолик) Анна Романовна

Мать ребёнка: Шолик Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шолик Мария Романовна

Мать ребёнка: Шолик Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шолик Акулина

Бракосочетание
13.01.1882

Жена: Шоликъ (Прощенкова) Анастасiя Емелiанова

Рождение ребёнка
15.10.1883

Дочь: Шоликъ Параскева Романова

Мать ребёнка: Шоликъ (Прощенкова) Анастасiя Емелiанова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шоликъ Андрей Романов

Мать ребёнка: Шоликъ (Прощенкова) Анастасiя Емелiанова

Рождение ребёнка
19.02.1889

Дочь: Шоликъ Ефросинiя Романова

Мать ребёнка: Шоликъ (Прощенкова) Анастасiя Емелiанова

Рождение ребёнка
05.10.1891

Сын: Шоликъ Петр Романовъ

Мать ребёнка: Шоликъ (Прощенкова) Анастасiя Емелiанова

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шолик Андрей Романов

Мать ребёнка: Шолик Акулина

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шолик Алексей Романович

Мать ребёнка: Шолик Акулина

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шолик Николай Романович

Мать ребёнка: Шолик Акулина

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Шолик Фёкла Романова

Мать ребёнка: Шолик Акулина

Смерть
Неизвестно

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