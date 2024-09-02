Шоликъ (Прощенкова) Анастасiя Емелiанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шоликъ (Прощенкова) Анастасiя Емелiанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1882

Муж: Шоликъ Роман Данiiлов

Рождение ребёнка
15.10.1883

Дочь: Шоликъ Параскева Романова

Отец ребёнка: Шоликъ Роман Данiiлов

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шоликъ Андрей Романов

Отец ребёнка: Шоликъ Роман Данiiлов

Рождение ребёнка
19.02.1889

Дочь: Шоликъ Ефросинiя Романова

Отец ребёнка: Шоликъ Роман Данiiлов

Рождение ребёнка
05.10.1891

Сын: Шоликъ Петр Романовъ

Отец ребёнка: Шоликъ Роман Данiiлов

Смерть
Неизвестно

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