Шоликъ (Прощенкова) Анастасiя Емелiанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1882
Рождение ребёнка
15.10.1883
Дочь: Шоликъ Параскева Романова
Отец ребёнка: Шоликъ Роман Данiiлов
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Шоликъ Роман Данiiлов
Рождение ребёнка
19.02.1889
Дочь: Шоликъ Ефросинiя Романова
Отец ребёнка: Шоликъ Роман Данiiлов
Рождение ребёнка
05.10.1891
Сын: Шоликъ Петр Романовъ
Отец ребёнка: Шоликъ Роман Данiiлов
Смерть
Неизвестно