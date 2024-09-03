Шолик Андрей Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Шоликъ Роман Данiiлов
Мать: Шолик Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шолик (Резниченко) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шолик Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Шолик (Резниченко) Марфа Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шолик Пётр Андреевич
Мать ребёнка: Шолик (Резниченко) Марфа Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1922
Мать ребёнка: Шолик (Резниченко) Марфа Павловна
Каип, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно