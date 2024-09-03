Шолик Андрей Романов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолик Андрей Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шоликъ Роман Данiiлов

Мать: Шолик Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шолик (Резниченко) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шолик Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Шолик (Резниченко) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шолик Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Шолик (Резниченко) Марфа Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шолик (Резниченко) Марфа Павловна

Рождение ребёнка
28.06.1922

Сын: Шолик Николай Андреевич

Мать ребёнка: Шолик (Резниченко) Марфа Павловна

Каип, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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