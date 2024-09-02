Шоликъ Iаковъ Данiiлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1873
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шолик Анастасия
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Шолик Анастасия
Пасынок для Якова
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Шолик Анастасия
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Шолик Анастасия
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Шолик Марфа Иаковлевна
Мать ребёнка: Шолик Анастасия
Смерть
Неизвестно