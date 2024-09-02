Шоликъ Iаковъ Данiiлов 09.10.1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоликъ Iаковъ Данiiлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1873

Отец: Шоликъ Данiiл Максимовъ

Мать: Шоликъ (Яременкова) Стефанида Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шолик Анастасия

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шолик Михаил Иаковлевич

Мать ребёнка: Шолик Анастасия

Пасынок для Якова
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шолик Николай Иаковлевич

Мать ребёнка: Шолик Анастасия

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шолик Данил Иаковлевич

Мать ребёнка: Шолик Анастасия

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Шолик Марфа Иаковлевна

Мать ребёнка: Шолик Анастасия

Смерть
Неизвестно

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