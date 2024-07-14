Шоликъ Марiя Стефанова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоликъ Марiя Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1815 и 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоликъ Данiiл Максимовъ

Рождение ребёнка
27.12.1842

Дочь: Шоликъ Евгенiя Данiiлова

Отец ребёнка: Шоликъ Данiiл Максимовъ

Головеньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Шоликъ Емелiанъ Данiiловъ

Отец ребёнка: Шоликъ Данiiл Максимовъ

Смерть
Неизвестно

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