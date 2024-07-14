Шоликъ Марiя Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1842
Дочь: Шоликъ Евгенiя Данiiлова
Отец ребёнка: Шоликъ Данiiл Максимовъ
Головеньки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шоликъ Емелiанъ Данiiловъ
Отец ребёнка: Шоликъ Данiiл Максимовъ
Смерть
Неизвестно