Шоликъ Максимъ Харитоновъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1783 и 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1787
Отец: Шоликъ Харитон
Мать: Шоликъ Марiя Максимова
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1811
Дочь: Шоликъ Меланiя Максимова
Мать ребёнка: Шоликъ Екатерина Iаковлева
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Шоликъ Екатерина Iаковлева
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1821
Мать ребёнка: Шоликъ Екатерина Iаковлева
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1817
Мать ребёнка: Шоликъ Екатерина Iаковлева
Рождение ребёнка
05.02.1824
Дочь: Шоликъ Агафiя Максимова
Мать ребёнка: Шоликъ Екатерина Iаковлева
Головеньки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно