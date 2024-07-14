Шоликъ Максимъ Харитоновъ Между 1783 и 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоликъ Максимъ Харитоновъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1783 и 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1783 и 1787

Отец: Шоликъ Харитон

Мать: Шоликъ Марiя Максимова

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1811

Дочь: Шоликъ Меланiя Максимова

Мать ребёнка: Шоликъ Екатерина Iаковлева

Рождение ребёнка
1813

Сын: Шолик Никита Максимовъ

Мать ребёнка: Шоликъ Екатерина Iаковлева

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1821

Сын: Шоликъ Данiiл Максимовъ

Мать ребёнка: Шоликъ Екатерина Iаковлева

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1817

Сын: Шоликъ Романъ Максимовъ

Мать ребёнка: Шоликъ Екатерина Iаковлева

Рождение ребёнка
05.02.1824

Дочь: Шоликъ Агафiя Максимова

Мать ребёнка: Шоликъ Екатерина Iаковлева

Головеньки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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