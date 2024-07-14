Шоликъ Екатерина Iаковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1811
Дочь: Шоликъ Меланiя Максимова
Отец ребёнка: Шоликъ Максимъ Харитоновъ
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Шоликъ Максимъ Харитоновъ
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1821
Отец ребёнка: Шоликъ Максимъ Харитоновъ
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1817
Отец ребёнка: Шоликъ Максимъ Харитоновъ
Рождение ребёнка
05.02.1824
Дочь: Шоликъ Агафiя Максимова
Отец ребёнка: Шоликъ Максимъ Харитоновъ
Головеньки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно