Шоликъ Екатерина Iаковлева Около 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоликъ Екатерина Iаковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1811

Дочь: Шоликъ Меланiя Максимова

Отец ребёнка: Шоликъ Максимъ Харитоновъ

Рождение ребёнка
1813

Сын: Шолик Никита Максимовъ

Отец ребёнка: Шоликъ Максимъ Харитоновъ

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1821

Сын: Шоликъ Данiiл Максимовъ

Отец ребёнка: Шоликъ Максимъ Харитоновъ

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1817

Сын: Шоликъ Романъ Максимовъ

Отец ребёнка: Шоликъ Максимъ Харитоновъ

Рождение ребёнка
05.02.1824

Дочь: Шоликъ Агафiя Максимова

Отец ребёнка: Шоликъ Максимъ Харитоновъ

Головеньки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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