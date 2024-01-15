Феофилакт Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеофилакт Митрофанович

Феофилакт Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Митрофан Архипович

Мать: Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Прокопий Феофилактович

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Евдокия Феофилактовна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Евдокия Феофилактовна

Мать ребёнка: Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close