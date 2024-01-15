Феофилакт Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Митрофан Архипович
Мать: Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Евдокия Феофилактовна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Евдокия Феофилактовна
Мать ребёнка: Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно