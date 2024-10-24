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Прокопий Феофилактович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Отец

Около 1793 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.

Добавил:

лМ
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Место
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Рождение
Около 1814

Отец: Феофилакт Митрофанович

Мать: Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Тит Прокофьевич

Мать ребёнка: Афанасия Игнатьевна

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1838

Жена: Афанасия Игнатьевна

Смерть
До 1860

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