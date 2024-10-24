Прокопий Феофилактович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1814
Отец: Феофилакт Митрофанович
Мать: Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Тит Прокофьевич
Мать ребёнка: Афанасия Игнатьевна
Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
18.01.1838
Жена: Афанасия Игнатьевна
Смерть
До 1860