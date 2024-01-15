Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Феофилакт Митрофанович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Евдокия Феофилактовна
Отец ребёнка: Феофилакт Митрофанович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Евдокия Феофилактовна
Отец ребёнка: Феофилакт Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно