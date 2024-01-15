Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Прокопий Феофилактович

Отец ребёнка: Феофилакт Митрофанович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Евдокия Феофилактовна

Отец ребёнка: Феофилакт Митрофанович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Евдокия Феофилактовна

Отец ребёнка: Феофилакт Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феофилакт Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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