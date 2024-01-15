Федосья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Архипович

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Феофилакт Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Архипович

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Сергей Митрофанович

Отец ребёнка: Митрофан Архипович

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофан Архипович

Смерть
Неизвестно
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