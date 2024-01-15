Федосья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Архипович
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Митрофан Архипович
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Сергей Митрофанович
Отец ребёнка: Митрофан Архипович
Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрофан Архипович
Смерть
Неизвестно