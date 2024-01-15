Митрофан Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофан Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Василий Митрофанович

Мать ребёнка: Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Феофилакт Митрофанович

Мать ребёнка: Федосья Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Сергей Митрофанович

Мать ребёнка: Федосья Алексеевна

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Кисляково
Смерть
Неизвестно
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