Митрофан Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Архип
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Василий Митрофанович
Мать ребёнка: Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Сергей Митрофанович
Мать ребёнка: Федосья Алексеевна
Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Кисляково
Смерть
Неизвестно