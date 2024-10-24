Сергей Митрофанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Митрофан Архипович
Мать: Федосья Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Васса Сергеевна
Мать ребёнка: Мавра Титовна
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Мавра Титовна
Рождение ребёнка
15.12.1847
Сын: Петр Сергеевич
Мать ребёнка: Мавра Титовна
Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Мавра Титовна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Мавра Титовна
Смерть
Неизвестно