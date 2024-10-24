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Сергей Митрофанович

Место рождения

Кисляково, Беляницкая волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Митрофан Архипович

Мать: Федосья Алексеевна

Кисляково, Беляницкая волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Васса Сергеевна

Мать ребёнка: Мавра Титовна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Мавра Титовна

Рождение ребёнка
15.12.1847

Сын: Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Мавра Титовна

Макариха, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Мавра Титовна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Мавра Титовна

Смерть
Неизвестно

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