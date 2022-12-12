Хвостов Павел Левонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хвостов Левонтий Иванов
Мать: Хвостова Меланья Иванова
Бракосочетание
18.10.1834
По жениху Поручители: Онагож села казенныя кресьяне Матьвей Козмин, Лександр Леонтьеф, Федор Гарасимоф; по невесте: Онаго ж села казенные кресьяне Петр Васильеф, Степан Иваноф, Федор Назароф | Казанск... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1835
Мать ребёнка: Хвостова Евдокия Назарова
Смерть
Неизвестно