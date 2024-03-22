Хвостов Андреан Павлов
Место рождения
Дата рождения26.08.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1835
Отец: Хвостов Павел Левонтьев
Крещение
28.08.1835
воспреемник: Онаго ж Села Уделной кресьянин Александр Леонтьиф Хвостоф; воспреемница: Онаго ж Села, После умершаго уделнаго крестьянина Василья Леонтьива Лапатава дочь ево девица Марья Васильива | Каз... Показать все
Смерть
Неизвестно