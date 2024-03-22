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Хвостов Андреан Павлов

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

26.08.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1835

Отец: Хвостов Павел Левонтьев

Мать: Хвостова Евдокия Назарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
28.08.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемник: Онаго ж Села Уделной кресьянин Александр Леонтьиф Хвостоф; воспреемница: Онаго ж Села, После умершаго уделнаго крестьянина Василья Леонтьива Лапатава дочь ево девица Марья Васильива | Каз... Показать все
Смерть
Неизвестно
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