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Хвостова Евдокия Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назар Филимов

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1834

Муж: Хвостов Павел Левонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители: Онагож села казенныя кресьяне Матьвей Козмин, Лександр Леонтьеф, Федор Гарасимоф; по невесте: Онаго ж села казенные кресьяне Петр Васильеф, Степан Иваноф, Федор Назароф | Казанск... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1835

Сын: Хвостов Андреан Павлов

Отец ребёнка: Хвостов Павел Левонтьев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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