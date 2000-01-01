Хвостов Левонтий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостов Левонтий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: Хвостов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Дочь: Солдатова Анна Леонтьева

Мать ребёнка: Хвостова ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Сын: Хвостов Александр Леонтьев

Мать ребёнка: Хвостова ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Хвостов Максим Левонтьев

Мать ребёнка: Хвостова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Тимофей Левонтьев

Мать ребёнка: Хвостова Меланья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хвостов Павел Левонтьев

Мать ребёнка: Хвостова Меланья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостова Меланья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостова ?

Смерть
Неизвестно
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