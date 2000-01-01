Хвостов Левонтий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: Хвостов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Дочь: Солдатова Анна Леонтьева
Мать ребёнка: Хвостова ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Сын: Хвостов Александр Леонтьев
Мать ребёнка: Хвостова ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Мать ребёнка: Хвостова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хвостов Тимофей Левонтьев
Мать ребёнка: Хвостова Меланья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хвостова Меланья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостова Меланья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостова ?
Смерть
Неизвестно