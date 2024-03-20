Толстая (Barbot De Marny) Елизавета Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстая (Barbot De Marny) Елизавета Егоровна

Толстая (Barbot De Marny) Елизавета Егоровна

Место рождения

of Kazan, Kazan, Tatarstan, Russia

Дата рождения

1750

Дата смерти

24.12.1802

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Barbot De Marny Georges

Мать: Barbot De Marny Frederique Luise

of Kazan, Kazan, Tatarstan, Russia
Бракосочетание
1775

Муж: Толстой Петр Андреевич

Казань
Рождение ребёнка
02.08.1776

Дочь: Шишкова Вера Петровна

Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1777

Сын: Толстой Александр Петрович

Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1779

Сын: Толстой Владимир Петрович

Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.02.1780

Сын: Толстой Константин Петрович

Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.02.1783

Сын: Толстой Федор Петрович

Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич

St. Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Надежда Петровна

Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич

St.Petersbourg
Рождение ребёнка
1787

Сын: Толстой Петр Петрович

Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич

Russia
Смерть
24.12.1802
Vyborg, Vyborgsky District, Leningrad Oblast, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close