Толстая (Barbot De Marny) Елизавета Егоровна
Место рожденияof Kazan, Kazan, Tatarstan, Russia
Дата рождения1750
Дата смерти24.12.1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
of Kazan, Kazan, Tatarstan, Russia
Бракосочетание
1775
Казань
Рождение ребёнка
02.08.1776
Дочь: Шишкова Вера Петровна
Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1777
Сын: Толстой Александр Петрович
Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1779
Сын: Толстой Владимир Петрович
Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.02.1780
Сын: Толстой Константин Петрович
Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.02.1783
Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич
St. Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Надежда Петровна
Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич
St.Petersbourg
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Толстой Петр Андреевич
Russia
Смерть
24.12.1802
Vyborg, Vyborgsky District, Leningrad Oblast, Russia