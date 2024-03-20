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Толстой Александр Петрович

Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

02.08.1777

Дата смерти

22.08.1819

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1777

Отец: Толстой Петр Андреевич

Мать: Толстая Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург, Россия
Получение воинского звания/чина
1806
Санкт-Петербург, Россия
полковник лейб-гвардии Семёновского полка
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Толстая Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Надежда

Работа или профессия
Неизвестно
Полковник Семеновского полка
Работа или профессия
Неизвестно
советник государственного Ассигнационного банка
Образование
Неизвестно
Первый кадетский корпус
Смерть
22.08.1819
St.Petersbourg
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