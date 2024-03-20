Толстой Александр Петрович
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения02.08.1777
Дата смерти22.08.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1777
Отец: Толстой Петр Андреевич
Санкт-Петербург, Россия
Получение воинского звания/чина
1806
Санкт-Петербург, Россия
полковник лейб-гвардии Семёновского полка
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Толстая Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстая Надежда
Работа или профессия
Неизвестно
Полковник Семеновского полка
Работа или профессия
Неизвестно
советник государственного Ассигнационного банка
Образование
Неизвестно
Первый кадетский корпус
Смерть
22.08.1819
St.Petersbourg
Туберкулез