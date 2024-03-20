Толстой Петр Андреевич
Место рожденияMoscow, Russia
Дата рождения20.07.1746
Дата смерти20.11.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1746
Moscow, Russia
Бракосочетание
1775
Казань
Рождение ребёнка
02.08.1776
Дочь: Шишкова Вера Петровна
Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1777
Сын: Толстой Александр Петрович
Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1779
Сын: Толстой Владимир Петрович
Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.02.1780
Сын: Толстой Константин Петрович
Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.02.1783
Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна
St. Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Надежда Петровна
Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна
St.Petersbourg
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна
Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Кригс-комисар при Екатерине Второй, 1817-1821 генерал-майор, действительный статский советник.
Смерть
20.11.1822
Russia