Толстой Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой Петр Андреевич

Место рождения

Moscow, Russia

Дата рождения

20.07.1746

Дата смерти

20.11.1822

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1746

Отец: Толстой Андрей Иванович

Мать: Толстая Александра Ивановна

Moscow, Russia
Бракосочетание
1775

Жена: Толстая Елизавета Егоровна

Казань
Рождение ребёнка
02.08.1776

Дочь: Шишкова Вера Петровна

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.08.1777

Сын: Толстой Александр Петрович

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1779

Сын: Толстой Владимир Петрович

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.02.1780

Сын: Толстой Константин Петрович

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.02.1783

Сын: Толстой Федор Петрович

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

St. Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Надежда Петровна

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

St.Petersbourg
Рождение ребёнка
1787

Сын: Толстой Петр Петрович

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Толстая Елизавета Егоровна

Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Кригс-комисар при Екатерине Второй, 1817-1821 генерал-майор, действительный статский советник.
Смерть
20.11.1822
Russia
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