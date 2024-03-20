Толстой Федор Петрович
Место рожденияSt. Petersburg, Russia
Дата рождения10.02.1783
Дата смерти13.04.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1783
Отец: Толстой Петр Андреевич
St. Petersburg, Russia
Крещение
17.02.1783
Saint-Petersbourg, Russia
Образование
1800
Polotsk
college des jesuittes
Бракосочетание
1810
Жена: Толстая Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.10.1817
Дочь: Каменская Марья Фёдоровна
Мать ребёнка: Толстая Анна Фёдоровна
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Юнге Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Толстая Анастасия Ивановна
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дмитриев Ольга
Мать ребёнка: Толстая Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
вице-президент Академии художеств
Работа или профессия
Неизвестно
artiste-peintre, President de l\'Academie des Beaux Arts
Работа или профессия
Неизвестно
Надворный советник, художник-медальер
Образование
Неизвестно
St.Petersbourg
Morskoi corpus
Смерть
13.04.1873
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Lazarevskoye Cemetery, Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia