Толстой Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой Федор Петрович

Место рождения

St. Petersburg, Russia

Дата рождения

10.02.1783

Дата смерти

13.04.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1783

Отец: Толстой Петр Андреевич

Мать: Толстая Елизавета Егоровна

St. Petersburg, Russia
Крещение
17.02.1783
Saint-Petersbourg, Russia
Образование
1800
Polotsk
college des jesuittes
Бракосочетание
1810

Жена: Толстая Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
03.10.1817

Дочь: Каменская Марья Фёдоровна

Мать ребёнка: Толстая Анна Фёдоровна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Юнге Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Толстая Анастасия Ивановна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дмитриев Ольга

Мать ребёнка: Толстая Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Анастасия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
вице-президент Академии художеств
Работа или профессия
Неизвестно
artiste-peintre, President de l\'Academie des Beaux Arts
Работа или профессия
Неизвестно
Надворный советник, художник-медальер
Образование
Неизвестно
St.Petersbourg
Morskoi corpus
Смерть
13.04.1873
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
Lazarevskoye Cemetery, Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia
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