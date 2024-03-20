Юнге (Графиня Толстая) Екатерина Фёдоровна
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения1843
Дата смерти20.01.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Толстой Федор Петрович
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1864
Сын: Юнге Владимир
Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Юнге Федор
Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич
Рождение ребёнка
1872
Сын: Юнге Александр
Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Юнге Сергей
Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
русская художница-акварелистка, мастер пейзажа и портрета. Также известна как писательница: «Детство и юность Ф. П. Толстого» («Русский художественный архив» за 1892 год), «Из моих воспоминаний» («Ве... Показать все
Смерть
20.01.1913
Москва, Россия