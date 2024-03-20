Юнге (Графиня Толстая) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнге (Графиня Толстая) Екатерина Фёдоровна

Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

1843

Дата смерти

20.01.1913

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Толстой Федор Петрович

Мать: Толстая Анастасия Ивановна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1864

Сын: Юнге Владимир

Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Юнге Федор

Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Юнге Александр

Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Юнге Сергей

Отец ребёнка: Юнге Эдуард Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юнге Эдуард Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
русская художница-акварелистка, мастер пейзажа и портрета. Также известна как писательница: «Детство и юность Ф. П. Толстого» («Русский художественный архив» за 1892 год), «Из моих воспоминаний» («Ве... Показать все
Смерть
20.01.1913
Москва, Россия
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