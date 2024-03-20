Юнге Эдуард Андреевич
Место рожденияМитава (Елгава), Добленский уезд, Курляндская губ., Латвия
Дата рождения12.11.1831
Дата смерти15.09.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1831
Митава (Елгава), Добленский уезд, Курляндская губ., Латвия
Рождение ребёнка
1864
Сын: Юнге Владимир
Мать ребёнка: Юнге Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Юнге Федор
Мать ребёнка: Юнге Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Юнге Александр
Мать ребёнка: Юнге Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Юнге Сергей
Мать ребёнка: Юнге Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юнге Екатерина Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник, врач-окулист, профессор, основатель Коктебеля.
Смерть
15.09.1898
Ялта, Таврическая губ., Россия