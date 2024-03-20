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Юнге Эдуард Андреевич

Место рождения

Митава (Елгава), Добленский уезд, Курляндская губ., Латвия

Дата рождения

12.11.1831

Дата смерти

15.09.1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Митава (Елгава), Добленский уезд, Курляндская губ., Латвия
Рождение ребёнка
1864

Сын: Юнге Владимир

Мать ребёнка: Юнге Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Юнге Федор

Мать ребёнка: Юнге Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Юнге Александр

Мать ребёнка: Юнге Екатерина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Юнге Сергей

Мать ребёнка: Юнге Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юнге Екатерина Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
действительный тайный советник, врач-окулист, профессор, основатель Коктебеля.
Смерть
15.09.1898
Ялта, Таврическая губ., Россия
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