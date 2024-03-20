Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

1816

Дата смерти

01.11.1889

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Юнге Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Толстой Федор Петрович

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Дмитриев Ольга

Отец ребёнка: Толстой Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Федор Петрович

Смерть
01.11.1889
Санкт-Петербург, Россия
Похороны
Неизвестно
Некрополь 18 Века Александро-Невской Лавры, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)
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