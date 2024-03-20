Толстая (Иванова) Анастасия Ивановна
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения1816
Дата смерти01.11.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Юнге Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Толстой Федор Петрович
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Дмитриев Ольга
Отец ребёнка: Толстой Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1889
Санкт-Петербург, Россия
Похороны
Неизвестно
Некрополь 18 Века Александро-Невской Лавры, Санкт-Петербург, Россия (Saint-Petersburg, Russia)