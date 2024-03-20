Каменская (Графиня Толстая) Марья Фёдоровна
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения03.10.1817
Дата смерти22.07.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1817
Отец: Толстой Федор Петрович
Мать: Толстая Анна Фёдоровна
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
22.12.1839
Дочь: Барыкова Анна Павловна
Отец ребёнка: Каменский Павел Павлович
Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1841
Сын: Каменский Федор
Отец ребёнка: Каменский Павел Павлович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Соколова (коптева) Мария
Отец ребёнка: Каменский Павел Павлович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Штейнгель Екатерина
Отец ребёнка: Каменский Павел Павлович
Рождение ребёнка
08.03.1853
Сын: Каменский Гавриил
Отец ребёнка: Каменский Павел Павлович
Рождение ребёнка
28.04.1858
Сын: Каменский Павел
Отец ребёнка: Каменский Павел Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
русская писательница, дочь художника графа Фёдора Петровича Толстого от первого брака с Анной Фёдоровной Дудиной (1792—1835) .
Смерть
22.07.1898
Санкт-Петербург, Россия