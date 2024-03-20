Каменская (Графиня Толстая) Марья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменская (Графиня Толстая) Марья Фёдоровна

Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

03.10.1817

Дата смерти

22.07.1898

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1817

Отец: Толстой Федор Петрович

Мать: Толстая Анна Фёдоровна

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
22.12.1839

Дочь: Барыкова Анна Павловна

Отец ребёнка: Каменский Павел Павлович

Санкт-Петербург, Россия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Каменский Федор

Отец ребёнка: Каменский Павел Павлович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Соколова (коптева) Мария

Отец ребёнка: Каменский Павел Павлович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Штейнгель Екатерина

Отец ребёнка: Каменский Павел Павлович

Рождение ребёнка
08.03.1853

Сын: Каменский Гавриил

Отец ребёнка: Каменский Павел Павлович

Рождение ребёнка
28.04.1858

Сын: Каменский Павел

Отец ребёнка: Каменский Павел Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каменский Павел Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
русская писательница, дочь художника графа Фёдора Петровича Толстого от первого брака с Анной Фёдоровной Дудиной (1792—1835) .
Смерть
22.07.1898
Санкт-Петербург, Россия
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