Шишкова (Толстая) Вера Петровна
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения02.08.1776
Дата смерти09.07.1798
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1776
Отец: Толстой Петр Андреевич
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Шишков Дмитрий Семенович
Место жительства
1795
Пресновская крепость, Сибирь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1798
Пресновская крепость, Сибирь
Умерла во время родов