Шишкова (Толстая) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкова (Толстая) Вера Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

02.08.1776

Дата смерти

09.07.1798

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1776

Отец: Толстой Петр Андреевич

Мать: Толстая Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Шишков Дмитрий Семенович

Место жительства
1795
Пресновская крепость, Сибирь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишков Дмитрий Семенович

Смерть
09.07.1798
Пресновская крепость, Сибирь
Умерла во время родов
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