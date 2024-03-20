Толстой Константин Петрович
Место рожденияСанкт-Петербург
Дата рождения12.02.1780
Дата смерти29.05.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1780
Отец: Толстой Петр Андреевич
Санкт-Петербург
Бракосочетание
1816
Жена: Толстая Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
24.08.1817
Сын: Толстой Алексей Константинович
Мать ребёнка: Толстая Анна Алексеевна
Санкт-Петербург, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
travaille dans le banque
Образование
Неизвестно
Shliakhetskii kadetsky korpus (1 Kadetsky)
Смерть
29.05.1870