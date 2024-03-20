Толстой Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой Константин Петрович

Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

12.02.1780

Дата смерти

29.05.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1780

Отец: Толстой Петр Андреевич

Мать: Толстая Елизавета Егоровна

Санкт-Петербург
Бракосочетание
1816

Жена: Толстая Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
24.08.1817

Сын: Толстой Алексей Константинович

Мать ребёнка: Толстая Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
travaille dans le banque
Образование
Неизвестно
Shliakhetskii kadetsky korpus (1 Kadetsky)
Смерть
29.05.1870
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