Толстой Алексей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстой Алексей Константинович

Толстой Алексей Константинович

Место рождения

Санкт-Петербург, Россия

Дата рождения

24.08.1817

Дата смерти

28.09.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1817

Отец: Толстой Константин Петрович

Мать: Толстая Анна Алексеевна

Санкт-Петербург, Россия
Работа или профессия
1837
Германия
служил в русской миссии в Германии
Работа или профессия
1840
Санкт-Петербург, Россия
служба в Петербурге при царском дворе
Работа или профессия
?.05.1841
поэт, писатель, драматург
Работа или профессия
1843
Санкт-Петербург, Россия
камер-юнкер
Рождение ребёнка
29.02.1848

Дочь: Хитрово София Петровна

Мать ребёнка: Милер, Толстая Софья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милер, Толстая Софья Андреевна

Смерть
28.09.1875
с. Красный Рог, Черниговская губ., Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close