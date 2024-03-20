Толстой Алексей Константинович
Место рожденияСанкт-Петербург, Россия
Дата рождения24.08.1817
Дата смерти28.09.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1817
Санкт-Петербург, Россия
Работа или профессия
1837
Германия
служил в русской миссии в Германии
Работа или профессия
1840
Санкт-Петербург, Россия
служба в Петербурге при царском дворе
Работа или профессия
?.05.1841
поэт, писатель, драматург
Работа или профессия
1843
Санкт-Петербург, Россия
камер-юнкер
Рождение ребёнка
29.02.1848
Дочь: Хитрово София Петровна
Мать ребёнка: Милер, Толстая Софья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1875
с. Красный Рог, Черниговская губ., Россия