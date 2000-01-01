Мамаев Закир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Закир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев Шакир

Мать: хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудайгулова Минзифа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каримова Гайша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ишмухаметова Рачия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салихчан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Тимерчан

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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