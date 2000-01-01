Мамаев Закир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамаев Шакир
Мать: хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудайгулова Минзифа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова Гайша
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ишмухаметова Рачия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салихчан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Тимерчан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно