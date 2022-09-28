Мамаев Шакир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамаев мамай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Закир
Мать ребёнка: хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Султанкиряй
Мать ребёнка: хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Таип
Мать ребёнка: хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Минталип
Мать ребёнка: хадича
Рождение ребёнка
1922
Сын: Мамаев Юсуп
Мать ребёнка: хадича
Смерть
Неизвестно