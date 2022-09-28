Мамаев Шакир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев Шакир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев мамай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Закир

Мать ребёнка: хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Султанкиряй

Мать ребёнка: хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Таип

Мать ребёнка: хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Минталип

Мать ребёнка: хадича

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мамаев Юсуп

Мать ребёнка: хадича

Смерть
Неизвестно

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