Мамаев мамай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муратов Юзуп
Мать: Имашова Калыш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Шакир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Бакир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Бакир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Матцан
Мать ребёнка: Балдина Эйжа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Аскар
Мать ребёнка: не указана