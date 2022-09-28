Мамаев мамай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаев мамай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муратов Юзуп

Мать: Имашова Калыш

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Шакир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Бакир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Бакир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Матцан

Мать ребёнка: Балдина Эйжа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Аскар

Мать ребёнка: не указана

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