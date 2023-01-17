Мамаев Матцан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамаев мамай
Мать: Балдина Эйжа
Рождение ребёнка
01.09.1907
Дочь: Мухамедиева Сачита Мухамеджан
Мать ребёнка: Катыма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капуш (Картинуш)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сагитова Насира
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сайра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Нияз
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно