Мамаев Матцан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаев Матцан

Мамаев Матцан

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев мамай

Мать: Балдина Эйжа

Рождение ребёнка
01.09.1907

Дочь: Мухамедиева Сачита Мухамеджан

Мать ребёнка: Катыма

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капуш (Картинуш)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сагитова Насира

Мать ребёнка: не указана

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сайра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Нияз

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close