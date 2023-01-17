Сагитова (Мамаева) Насира
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамаев Матцан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагитов Бархат
Отец ребёнка: Сагитов Салих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майсрура
Отец ребёнка: Сагитов Салих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагитов Рауф
Отец ребёнка: Сагитов Салих
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мергалеева Расима
Отец ребёнка: Сагитов Салих
Смерть
Неизвестно