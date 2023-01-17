Сагитова (Мамаева) Насира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитова (Мамаева) Насира

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Место рождения

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев Матцан

Мать: не указана

Карбаны, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагитов Бархат

Отец ребёнка: Сагитов Салих

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майсрура

Отец ребёнка: Сагитов Салих

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагитов Рауф

Отец ребёнка: Сагитов Салих

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мергалеева Расима

Отец ребёнка: Сагитов Салих

Смерть
Неизвестно
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