Мергалеева (Сагитова) Расима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мергалеева (Сагитова) Расима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сагитов Салих

Мать: Сагитова Насира

Рождение ребёнка
10.10.1953

Дочь: Машарипова Асия

Отец ребёнка: Мергалеев ?

Рождение ребёнка
16.10.1954

Дочь: Алия

Отец ребёнка: Мергалеев ?

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.08.1956

Дочь: Альфия

Отец ребёнка: Мергалеев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мергалеев Шаукат

Отец ребёнка: Мергалеев ?

Смерть
2003
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