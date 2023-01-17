Мергалеева (Сагитова) Расима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сагитов Салих
Мать: Сагитова Насира
Рождение ребёнка
10.10.1953
Дочь: Машарипова Асия
Отец ребёнка: Мергалеев ?
Рождение ребёнка
16.10.1954
Дочь: Алия
Отец ребёнка: Мергалеев ?
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
23.08.1956
Дочь: Альфия
Отец ребёнка: Мергалеев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мергалеев Шаукат
Отец ребёнка: Мергалеев ?
Смерть
2003