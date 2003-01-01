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Машарипова (Мергалеева) Асия
Машарипова (Мергалеева) Асия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.1953
Пол
Женский
Отец
Мергалеев ?
Мать
Мергалеева (Сагитова) Расима
Дети
Не указаны
Добавил:
ФВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1953
Отец:
Мергалеев ?
Мать:
Мергалеева Расима
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