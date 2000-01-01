хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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хадича

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Мамаев Юсуп

Отец ребёнка: Мамаев Шакир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Закир

Отец ребёнка: Мамаев Шакир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Минталип

Отец ребёнка: Мамаев Шакир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Таип

Отец ребёнка: Мамаев Шакир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Султанкиряй

Отец ребёнка: Мамаев Шакир

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