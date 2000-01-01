(Мамаев) Салихчан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мамаев) Салихчан

(Мамаев) Салихчан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев Закир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айсылу

Отец ребёнка: Раузиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакиров Сабирчан

Отец ребёнка: Раузиля

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раузиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зульфия

Отец ребёнка: Раузиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Ильдар

Отец ребёнка: Раузиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Рустам

Отец ребёнка: Раузиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Отец ребёнка: Раузиля

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