(Мамаев) Салихчан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамаев Закир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакиров Сабирчан
Отец ребёнка: Раузиля
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Раузиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Ильдар
Отец ребёнка: Раузиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Рустам
Отец ребёнка: Раузиля