Раузиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раузиля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: София

Мать ребёнка: Салихчан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакиров Сабирчан

Мать ребёнка: Салихчан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Рустам

Мать ребёнка: Салихчан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зульфия

Мать ребёнка: Салихчан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айсылу

Мать ребёнка: Салихчан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамаев Ильдар

Мать ребёнка: Салихчан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салихчан

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