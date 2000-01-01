Раузиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакиров Сабирчан
Мать ребёнка: Салихчан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Рустам
Мать ребёнка: Салихчан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамаев Ильдар
Мать ребёнка: Салихчан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салихчан