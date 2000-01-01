Кудайгулова (Мамаева) Минзифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудайгулова (Мамаева) Минзифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мамаев Закир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудайгулов Зуфар

Отец ребёнка: Кудайгулов Камиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудайгулов Ахат

Отец ребёнка: Кудайгулов Камиль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудайгулов Камиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махмутова Зухра

Отец ребёнка: Кудайгулов Камиль

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