Кудайгулова (Мамаева) Минзифа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамаев Закир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудайгулов Зуфар
Отец ребёнка: Кудайгулов Камиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудайгулов Ахат
Отец ребёнка: Кудайгулов Камиль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кудайгулов Камиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махмутова Зухра
Отец ребёнка: Кудайгулов Камиль