Ишмухаметова (Мамаева) Рачия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мамаев Закир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмухаметов Нурислам
Отец ребёнка: Ишмухаметов Нургали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана
Отец ребёнка: Ишмухаметов Нургали
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишмухаметов Нургали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульнара
Отец ребёнка: Ишмухаметов Нургали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова Милена
Отец ребёнка: Ишмухаметов Нургали