Ишмухаметов Нургали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана
Мать ребёнка: Ишмухаметова Рачия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каримова Милена
Мать ребёнка: Ишмухаметова Рачия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишмухаметова Рачия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульнара
Мать ребёнка: Ишмухаметова Рачия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмухаметов Нурислам
Мать ребёнка: Ишмухаметова Рачия