Аксенов Мардарий Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827 ст.
Дата смерти16.04.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.
Бракосочетание
Около 1848
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Аксенова Анна Мардариевна
Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Аксенов Иван 1 Мардарович
Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Аксенов Артемий Мардариевич
Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Аксенов Иван 2 Мардарович
Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Аксенов Тихон Мардариевич
Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Аксенов Иоанн Мардариевич
Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна
в то время Астраханская губерния Енотаевский уезд селение Княжево
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Аксенов Гавриил Мардариевич
Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна
Смерть
16.04.1884
В возрасте 55 лет,от паралича