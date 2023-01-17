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Аксенов Мардарий Еремеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

16.04.1884

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: Аксенов Еремей Филиппович

Мать: Аксенова Авдотья Кириловна

Бракосочетание
Около 1848

Жена: Аксенова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Аксенова Анна Мардариевна

Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Аксенов Иван 1 Мардарович

Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Аксенов Артемий Мардариевич

Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Аксенов Иван 2 Мардарович

Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Аксенов Тихон Мардариевич

Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Аксенов Иоанн Мардариевич

Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Аксенов Петр Мардариевич

Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
в то время Астраханская губерния Енотаевский уезд селение Княжево
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Аксенов Гавриил Мардариевич

Мать ребёнка: Аксенова Екатерина Егоровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
16.04.1884
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
В возрасте 55 лет,от паралича
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