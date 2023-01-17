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Аксенов Иван 2 Мардарович

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Аксенов Мардарий Еремеевич

Мать: Аксенова Екатерина Егоровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
15.02.1878

Жена: Аксенова Стефанида Петровна(Климентиева)

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.06.1879

Дочь: Аксенова Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Аксенова Стефанида Петровна(Климентиева)

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.10.1881

Дочь: Аксенова Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Аксенова Стефанида Петровна(Климентиева)

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Петров Андрей Кузьмич,Королевская Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
12.11.1883

Сын: Аксенов Иоанн Иванович

Мать ребёнка: Аксенова Стефанида Петровна(Климентиева)

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.Лепский Иоанн Степанович,Матющенкова Пераскева Георгиевна
Бракосочетание
Около 1889

Жена: Аксенова Феодосия Дементьевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.

Сын: Аксенов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Аксенова Феодосия Дементьевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
восприемники:Цепляев Димитрий Владимирович,Цепляева Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.

Дочь: Аксенова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Аксенова Феодосия Дементьевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.05.1899 ст.

Сын: Аксенов Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Аксенова Феодосия Дементьевна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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