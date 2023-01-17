Аксенов Иван 2 Мардарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
15.02.1878
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.06.1879
Дочь: Аксенова Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Аксенова Стефанида Петровна(Климентиева)
Рождение ребёнка
01.10.1881
Дочь: Аксенова Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Аксенова Стефанида Петровна(Климентиева)
Восприемники:Петров Андрей Кузьмич,Королевская Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
12.11.1883
Мать ребёнка: Аксенова Стефанида Петровна(Климентиева)
Воспр.Лепский Иоанн Степанович,Матющенкова Пераскева Георгиевна
Бракосочетание
Около 1889
Рождение ребёнка
22.11.1890 ст.
Мать ребёнка: Аксенова Феодосия Дементьевна
восприемники:Цепляев Димитрий Владимирович,Цепляева Пелагия Васильевна
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.
Дочь: Аксенова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Аксенова Феодосия Дементьевна
Рождение ребёнка
22.05.1899 ст.
Мать ребёнка: Аксенова Феодосия Дементьевна
Смерть
Неизвестно