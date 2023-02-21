Аксенова Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Екатерина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1848

Муж: Аксенов Мардарий Еремеевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Аксенова Анна Мардариевна

Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Аксенов Иван 1 Мардарович

Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Аксенов Артемий Мардариевич

Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Аксенов Иван 2 Мардарович

Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Аксенов Тихон Мардариевич

Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Аксенов Иоанн Мардариевич

Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Аксенов Петр Мардариевич

Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
в то время Астраханская губерния Енотаевский уезд селение Княжево
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Аксенов Гавриил Мардариевич

Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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