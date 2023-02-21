Аксенова Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1848
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Аксенова Анна Мардариевна
Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Аксенов Иван 1 Мардарович
Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Аксенов Артемий Мардариевич
Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Аксенов Иван 2 Мардарович
Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Аксенов Тихон Мардариевич
Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Аксенов Иоанн Мардариевич
Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич
в то время Астраханская губерния Енотаевский уезд селение Княжево
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Аксенов Гавриил Мардариевич
Отец ребёнка: Аксенов Мардарий Еремеевич
Смерть
Неизвестно