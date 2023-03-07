Аксенов Петр Мардариевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксенов Петр Мардариевич

Аксенов Петр Мардариевич

avatar

Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Аксенов Мардарий Еремеевич

Мать: Аксенова Екатерина Егоровна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
в то время Астраханская губерния Енотаевский уезд селение Княжево
Бракосочетание
31.01.1890 ст.

Жена: Аксенова Евдокия Ильинична

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Поруч. от жениха-Иван Аксенов,музыкальный фельдфебель Никита Аксенов,от невесты-Андрей Тюрин,запасный фейерверкер Степан Лепский
Рождение ребёнка
24.10.1890

Дочь: Аксенова Параскева Петровна

Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Ильинична

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
восприемники:Белокрылов Иван Харлампиев,Михалева Анна Игнатиева
Рождение ребёнка
28.05.1892 ст.

Дочь: Акилина Петровна

Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Ильинична

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.:Аксенов Георгий Мардариев;Михалева Анна Ипатиева(Селитр.солдатка)
Рождение ребёнка
29.04.1900

Сын: Аксенов Яков Петрович

Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Ильинична

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Андрей Ильич Тюрин,Александра Ильинична Ревина(Тюрина)
Рождение ребёнка
16.09.1909

Дочь: Хохлова Марфа Петровна

Мать ребёнка: Аксенова Евдокия Ильинична

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close