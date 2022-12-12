Аксенова (Тюрина) Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти17.10.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1890 ст.
Поруч. от жениха-Иван Аксенов,музыкальный фельдфебель Никита Аксенов,от невесты-Андрей Тюрин,запасный фейерверкер Степан Лепский
Рождение ребёнка
24.10.1890
Дочь: Аксенова Параскева Петровна
Отец ребёнка: Аксенов Петр Мардариевич
восприемники:Белокрылов Иван Харлампиев,Михалева Анна Игнатиева
Рождение ребёнка
28.05.1892 ст.
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Аксенов Петр Мардариевич
Воспр.:Аксенов Георгий Мардариев;Михалева Анна Ипатиева(Селитр.солдатка)
Рождение ребёнка
29.04.1900
Отец ребёнка: Аксенов Петр Мардариевич
Восприемники:Андрей Ильич Тюрин,Александра Ильинична Ревина(Тюрина)
Рождение ребёнка
16.09.1909
Дочь: Хохлова Марфа Петровна
Отец ребёнка: Аксенов Петр Мардариевич
Смерть
17.10.1940