Аксенова (Тюрина) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Тюрина) Евдокия Ильинична

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

17.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
31.01.1890 ст.

Муж: Аксенов Петр Мардариевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Поруч. от жениха-Иван Аксенов,музыкальный фельдфебель Никита Аксенов,от невесты-Андрей Тюрин,запасный фейерверкер Степан Лепский
Рождение ребёнка
24.10.1890

Дочь: Аксенова Параскева Петровна

Отец ребёнка: Аксенов Петр Мардариевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
восприемники:Белокрылов Иван Харлампиев,Михалева Анна Игнатиева
Рождение ребёнка
28.05.1892 ст.

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Аксенов Петр Мардариевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр.:Аксенов Георгий Мардариев;Михалева Анна Ипатиева(Селитр.солдатка)
Рождение ребёнка
29.04.1900

Сын: Аксенов Яков Петрович

Отец ребёнка: Аксенов Петр Мардариевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Андрей Ильич Тюрин,Александра Ильинична Ревина(Тюрина)
Рождение ребёнка
16.09.1909

Дочь: Хохлова Марфа Петровна

Отец ребёнка: Аксенов Петр Мардариевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
17.10.1940
Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
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