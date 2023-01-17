Тюрин Илья Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1838
Отец: Тюрин Михаил Дмитриевич
Мать: Тюрина Аксинья Ефимовна
Рождение ребёнка
25.02.1858
Дочь: Тюрина Авдотья Ильинична
Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Тюрин Андрей Ильич
Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Тюрина Александра Ильинична
Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Тюрина Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна
Рождение ребёнка
14.03.1877
Дочь: Тюрина Александра Ильинична
Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна
Воспр,Шведов Феодор Епифанов,девица Тюрина нфимия Михаилова
Рождение ребёнка
13.04.1880
Сын: Тюрин Иосиф Ильич
Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна
Рождение ребёнка
05.08.1882
Сын: Тюрин Тимофей Ильич
Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Ирина Епифановна
Смерть
Неизвестно