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Тюрин Илья Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Тюрин Михаил Дмитриевич

Мать: Тюрина Аксинья Ефимовна

Рождение ребёнка
25.02.1858

Дочь: Тюрина Авдотья Ильинична

Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Тюрин Андрей Ильич

Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Тюрина Александра Ильинична

Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Тюрина Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.03.1877

Дочь: Тюрина Александра Ильинична

Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр,Шведов Феодор Епифанов,девица Тюрина нфимия Михаилова
Рождение ребёнка
13.04.1880

Сын: Тюрин Иосиф Ильич

Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.08.1882

Сын: Тюрин Тимофей Ильич

Мать ребёнка: Тюрина Ирина Епифановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Ирина Епифановна

Смерть
Неизвестно
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