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Тюрин Андрей Ильич

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Тюрин Илья Михайлович

Мать: Тюрина Ирина Епифановна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.10.1877

Жена: Тюрина Анна Максимовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.01.1879

Дочь: Тюрина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Тюрина Анна Максимовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.11.1881

Дочь: Тюрина Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Тюрина Анна Максимовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.05.1883

Сын: Тюрин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Тюрина Анна Максимовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр. Тюрин Кирилл Иванович,Боровая Анна Яковлевна-солдатка
Рождение ребёнка
21.09.1884

Сын: Тюрин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Тюрина Анна Максимовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники Шведов Евфимий Феодорович,Цепляева Екатерина Ивановна-девица
Рождение ребёнка
Около 24.05.1894 ст.

Сын: Тюрин Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Тюрина Анна Максимовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Агрипина Ильина

Мать ребёнка: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Тюрина Анна Максимовна

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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