Тюрин Андрей Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Тюрин Илья Михайлович
Мать: Тюрина Ирина Епифановна
Бракосочетание
30.10.1877
Жена: Тюрина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
22.01.1879
Дочь: Тюрина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Тюрина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
13.11.1881
Дочь: Тюрина Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Тюрина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
06.05.1883
Мать ребёнка: Тюрина Анна Максимовна
Воспр. Тюрин Кирилл Иванович,Боровая Анна Яковлевна-солдатка
Рождение ребёнка
21.09.1884
Мать ребёнка: Тюрина Анна Максимовна
Восприемники Шведов Евфимий Феодорович,Цепляева Екатерина Ивановна-девица
Рождение ребёнка
Около 24.05.1894 ст.
Мать ребёнка: Тюрина Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Агрипина Ильина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Тюрина Анна Максимовна
Смерть
Неизвестно