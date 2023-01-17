Тюрина (Торбина) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрина (Торбина) Анна Максимовна

Тюрина (Торбина) Анна Максимовна

avatar

Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.10.1877

Муж: Тюрин Андрей Ильич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.01.1879

Дочь: Тюрина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Ильич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
13.11.1881

Дочь: Тюрина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Ильич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.05.1883

Сын: Тюрин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Ильич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр. Тюрин Кирилл Иванович,Боровая Анна Яковлевна-солдатка
Рождение ребёнка
21.09.1884

Сын: Тюрин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Ильич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники Шведов Евфимий Феодорович,Цепляева Екатерина Ивановна-девица
Рождение ребёнка
Около 24.05.1894 ст.

Сын: Тюрин Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Ильич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Тюрин Андрей Ильич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close