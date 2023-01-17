Тюрина (Торбина) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1877
Муж: Тюрин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
22.01.1879
Дочь: Тюрина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
13.11.1881
Дочь: Тюрина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
06.05.1883
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Ильич
Воспр. Тюрин Кирилл Иванович,Боровая Анна Яковлевна-солдатка
Рождение ребёнка
21.09.1884
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Ильич
Восприемники Шведов Евфимий Феодорович,Цепляева Екатерина Ивановна-девица
Рождение ребёнка
Около 24.05.1894 ст.
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Тюрин Андрей Ильич
Смерть
Неизвестно